Femme brûlée au cou par le câble de son iPhone : attention aux chargeurs de smartphone génériques

Pour les auteurs du document, et étant donné que de plus en plus d'enfants et d'adolescents ont accès aux tablettes et smartphones, il est plus que jamais important de rappeler l'importance de ne pas dormir avec un chargeur, branché ou non à un appareil, dans son lit. Ils attirent également l'attention sur le fait que les chargeurs génériques sont soumis à des tests de sécurité beaucoup moins drastiques que ceux vendus par les marques, qui sont donc à privilégier. Si vous souhaitez tout de même acheter un chargeur générique, ou en possédez déjà un, assurez-vous qu'il réponde bien aux normes européennes (marquage CE) et françaises (NF).