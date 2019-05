"Désolé du bruit, je viens de me faire larguer" : le meilleur et le pire des mots échangés entre voisins

JE T'AIME, MOI NON PLUS - La fête des voisins, ce temps de convivialité, d'échange et de bonne humeur, se tient ce vendredi 24 mai. C'est l'occasion idéale de faire connaissance avec les occupants du quartier. Mais certains n'ont pas attendu ce moment pour échanger quelques amabilités. Petit florilège (non-censuré) des meilleurs mots...