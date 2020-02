Fièvre, toux, courbatures... Comment faire la différence entre le coronavirus et la grippe ?

Vous toussez ? Vous avez de la fièvre ? Vous vous sentez fatigué ? En pleine propagation du coronavirus, ces quelques symptômes ont de quoi vous alerter. Alors que l’épidémie de Covid-19 ne cesse de croître dans le monde entier, l’inquiétude se fait de plus en plus ressentir dans la population française, comme en témoigne le nombre d’appels au numéro dédié au Covid-19 ces derniers jours (0800 130 000). Avec ces symptômes, comment savoir s’il s’agit du coronavirus ou d’une simple grippe ? Le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste, nous donne les clés.

"Il n’y a pas de différences de symptômes entre la grippe et le coronavirus", explique le consultant santé de LCI. "Les deux sont des syndromes viraux, qui causent plus ou moins de la fièvre, une toux, des courbatures et de la fatigue." Difficile donc pour les patients de différencier les deux maladies en fonction de leur état de santé. "La grippe a cependant un début probablement plus brutal, avec une forte fièvre et de fortes courbatures", note le médecin urgentiste. "Pour le coronavirus, la fièvre semble plus modérée. Au début, les patients ne sont pas cloués au lit comme pour la grippe."

Il n’existe pas non plus de différences dans le mode de transmission du virus (par les voies respiratoires ou par contact physique), pas plus que dans le développement des deux maladies. "L’évolution peut être favorable, avec de la surveillance et du paracétamol pour faire baisser la fièvre, mais il peut aussi y avoir des complications, comme des pneumonies", explique le docteur. "Mais c’est valable pour la grippe comme pour le coronavirus. La seule différence, c’est que pour le Covid-19, les complications sont plus fréquentes et plus graves, notamment en atteignant les deux poumons avec un choc infectieux."