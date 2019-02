Une étude alerte sur la trop grande quantité de dentifrice utilisée par les enfants

Chewing-gum, de cola, de fruits rouges... Au rayon des dentifrices pour enfants, les saveurs sucrées et acidulées se déclinent à l'infini pour rendre le moment du brossage de dents moins pénible. Malgré l'intention louable des fabricants, ces petites astuces peuvent aussi avoir un effet pervers : celui de faire confondre aux tout-petits dentifrice et sucrerie. Ainsi, selon une étude réalisée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux Etats-Unis, 40 % des enfants de 3 à 6 ans utilisent trop de dentifrice. Or, à cet âge, et poussé par les saveurs délectables, nombreux sont ceux qui avalent cette pâte à dents, s'exposant à l'ingestion d'une trop grande quantité de fluor, ce qui peut entraîner, précise l'étude, "des modifications visibles de la structure de l'émail, telles qu'une décoloration".





Mais, alors que nos dentifrices pour enfants ont une composition similaire, les petits Français sont-ils également touchés par cette dégradation de l'émail ? Nous avons posé la question au chirurgien-dentiste Yassine Corbin.