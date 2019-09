Cancers de la tête et du cou : les symptômes qui doivent alerter

PRÉVENTION - "Prenons le cancer à la gorge !", scande depuis ce lundi une campagne de sensibilisation aux cancers de la tête et du cou. Responsables, en France, d'environ 14.000 nouveaux cas par an, souvent diagnostiqués tardivement, ces maladies souffrent d'un manque de connaissance du grand public, qui ignore souvent les premiers symptômes.

Ils sont la quatrième cause de décès par cancer en France mais restent encore méconnus du grand public. Les cancers ORL, deux fois plus répandus que le cancer du col de l'utérus, touchent environ 14.000 personnes par an et causent dans ce même laps de temps près de 5.000 décès. Pouvant se développer sur plus de trente zones au sein de la tête et du cou (sinus, langue, gencives, gorge...), ils font depuis ce lundi, et jusqu'à vendredi, l'objet d'une campagne de sensibilisation.

Lancée par Corasso et la Société française de carcinologie cervico-faciale (SFCCF), celle-ci prend la forme d'affiches, placardées dans les centres anti-cancer et d'addictologie, les pharmacies et les cabinets de généralistes et de dentistes, mais aussi de plusieurs films de 45 secondes diffusés dans la semaine à la télévision, sur les réseaux sociaux et dans les salles de cinéma. Ces derniers ont été réalisés par Frédéric Petitjean, qui a lui-même été touché par un cancer de la gorge. "J'ai vécu ce que je filme. Je sais la douleur comme je sais l'ignorance. Savoir ce que l'on risque, et ne plus décider d'ignorer. Reconnaître les signes pour ne plus les négliger et apprendre à s'écouter", écrit sur le site de l'Institut Curie le réalisateur.