Grâce à cette nouvelle technique, 13 patients tétraplégiques retrouvent l'usage de leurs bras

Cette année-là, Natasha van Zyl, la chirurgienne australienne à l'origine de ce programme, dont elle a publié un compte rendu le 4 juillet dans The Lancet, avait réalisé un premier transfert de nerf chez un patient. Elle s'était demandé si cette technique qu'elle avait déjà utilisée dans le cas de lésions du plexus brachial, où les nerfs du cou et de l'épaule avaient été arrachés de la moelle épinière, pouvait fonctionner pour rétablir les fonctions de patients paralysés. Les résultats se sont révélés "fabuleux". "La nouvelle a circulé et nous avons en quelque sorte été inondés par les messages de personnes souhaitant elles aussi bénéficier de transferts nerveux", explique-t-elle au Guardian.





Les chercheurs de l'Austin Health à Melbourne, en Australie, ont recruté seize participants âgés en moyenne de 27 ans. Tous avaient subi moins de 18 mois auparavant une lésion de la moelle épinière, à la suite d'un accident de voiture, de sport ou encore de plongée, qui les avaient laissés paralysés. Les nerfs ont été prélevés dans les épaules et transplantés dans les muscles paralysés de manière à contourner la blessure avant de rejoindre la moelle épinière. Le but : restaurer chez ces patients l'extension du coude, ainsi que la capacité à faire un mouvement de pince avec la main et à saisir des objets. Dix des patients ont également subi des transferts de tendons.