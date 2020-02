Grippe saisonnière : en "augmentation modérée", l’épidémie plus ou moins forte selon les régions

Si toute la France est en alerte maximale pour la grippe, certaines régions sont plus touchées que d’autres. C’est le cas de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec 562 cas pour 100.000 habitants, la Nouvelle-Aquitaine (437) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (431). Ce taux n'est en revanche que de 156 en Normandie, de 245 en Bourgogne-Franche-Comté et de 284 en Occitanie. L'Île-de-France a de son côté un taux d'incidence de 309 cas pour 100.000 habitants, en baisse sur une semaine puisqu'il avait été évalué à 353 mercredi dernier, selon le réseau Sentinelles .

Selon Santé publique France, "408 cas graves de grippe ont été signalés depuis le 4 novembre" et le début de la vigilance, dont 59 rien que la semaine dernière. L’âge moyen des personnes concernées est de 51 ans. "La majorité (73%) d’entre elles présente des facteurs de risque, et 70% des 247 cas avec des facteurs de risque de complication pour lesquels le statut vaccinal est renseigné ne sont pas vaccinés." 34 patients sont déjà décédés des suites de la maladie depuis le début de l’hiver, soit 8 de plus que la semaine dernière, et tous les âges sont concernés : "6 enfants de moins de 15 ans, 15 cas âgés de 15-64 ans et 13 cas âgés de 65 ans et plus".

Dans son bulletin hebdomadaire, Santé publique France rappelle que "la vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications", et qu’"un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé". "Se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique ou porter un masque jetable quand on présente un syndrome grippal" font également partie des recommandations pour lutter contre les virus de l’hiver.