Grippe saisonnière : fin de l’épidémie en Île-de-France, les autres régions toujours plus ou moins concernées

Dans le détail, selon le réseau Sentinelles *, le taux d’incidence est de 175 cas pour 100.000 habitants. Un chiffre en baisse de 22% sur une semaine. Mais toutes les régions ne sont pas épargnées. Avec 341 cas pour 100.000 habitants, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la région française la plus touchée, devant la Provence-Alpes-Côte d'Azur (332) et la Nouvelle-Aquitaine (258). L'Île-de-France et la Corse sont les moins impactées, avec respectivement 72 et 81 cas pour 100.000 habitants.

Si plus de 200 cas de coronavirus ont déjà été détectés en France, "plus de 744 cas graves de grippe ont été signalés depuis le 4 novembre 2019", souligne Santé publique France, "dont 47" la semaine dernière. "69% des 448 cas avec des facteurs de risque de complications pour lesquels le statut vaccinal est renseigné ne sont pas vaccinés", informe l’agence dépendante du ministère de la Santé. 72 patients sont déjà décédés : "10 enfants de moins de 15 ans, 30 cas âgés de 15 à 64 ans et 32 cas âgés de 65 ans et plus".

À l’instar du médecin urgentiste et consultant de LCI Gérald Kierzek, Santé publique France conseille toujours de se faire vacciner pour lutter contre cette maladie de l’hiver. "La vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications", note l’agence. "Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et porter un masque jetable lors d’un syndrome grippal" font toujours partie des conseils donnés par Santé publique France. Des bons gestes également utiles pour lutter contre le coronavirus...