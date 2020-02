Grippe saisonnière : l’ensemble de la France toujours "en phase épidémique"

Des disparités existent cependant selon les régions. En Île-de-France, "le pic épidémique a été atteint" il y a deux semaines, indique Santé publique France, et le nombre de cas est en baisse, tout comme en Corse. Mais les autres régions ne peuvent pas en dire autant. Si le nombre de patients touchés se stabilise "dans les régions Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur", l’épidémie est toujours en "progression modérée" dans les autres régions. La région PACA reste tout de même la plus touchée (477 cas pour 100.000 habitants), devant l'Auvergne-Rhône-Alpes (422) et les Pays de la Loire (399).

Face à cette épidémie, il faut toutefois rester prudent. Si le nombre de cas est donc en légère baisse, ceux qualifiés de "grave" augmentent. Ainsi, "depuis le 4 novembre 2019, 530 cas graves de grippe ont été signalés, dont 79" la semaine dernière, contre 59 la semaine d’avant. Depuis novembre, "44 personnes sont décédées", affirme l’agence de santé dans son bulletin hebdomadaire, soit 10 de plus en sept jours. Tous les âges sont concernés : "8 enfants de moins de 15 ans, 18 cas âgés de 15 à 64 ans et 18 de 65 ans et plus".

Pour diminuer les risques d’attraper la maladie, Santé publique France rappelle que "la vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications", mais qu’un "délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé". L’agence rappelle également les bons gestes contre les virus de l’hiver : "Se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et porter un masque jetable quand on présente un syndrome grippal".