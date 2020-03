Grippe saisonnière : l’épidémie fait-elle vraiment moins de morts cette année ?

Dans le détail des 72 décès effectifs depuis novembre dernier, étonnamment, aucune catégorie d’âge ne ressort : "10 enfants de moins de 15 ans, 30 cas âgés de 15 à 64 ans, et 32 personnes âgées de 65 ans et plus". Alors que le coronavirus semble lui plus fatal à nos aînés, la différence est moindre pour la grippe. "L’épidémie de cette année a davantage touché les ‘jeunes’ de moins de 65 ans, et plus particulièrement les enfants", nous confirme Santé publique France. Elle a "‘épargné’ les personnes les plus âgées". De quoi expliquer la baisse globale du nombre de décès ? "Les personnes âgées contribuent en effet beaucoup à l’excès de mortalité observé en période d’épidémie lorsqu’elles sont touchées", acquiesce l’agence nationale de santé.

On sait aussi que le nombre de personnes à se faire vacciner contre la maladie a été en hausse cette année - plus de 10 millions de Français l'avaient déjà fait début février -, notamment parce que les pharmaciens peuvent désormais pratiquer ce geste.