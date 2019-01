Non, la PMA n'augmente pas les risques d'accouchements prématurés

Pourtant, en comparant les naissances de 1245 frères et sœurs nés à la même période, l'un conçu grâce à une PMA, l'autre pas, la théorie ne semble plus aussi évidente. Car cette fois-ci, les différences de poids (-35 grammes) et de risque d’accouchement prématuré (1,5 point supérieur à la normale) étaient bien moindres, conduisant les scientifiques à considérer que ces données n’étaient pas forcément liées à la PMA en elle-même. "Nos résultats indiquent que cette augmentation du risque est en grande partie attribuable à des facteurs autres que la procréation médicalement assistée", concluent ainsi les auteurs de l'étude. La pollution de l'air, la consommation d'alcool ou de tabac et l'âge avancé de la mère peuvent entre autres influer.