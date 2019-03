Compléments alimentaires pour le cerveau : des pilules loin d'être magiques, alerte 60 millions de consommateurs

Il y a un mois, l'Académie de pharmacie alertait déjà dans un rapport sur la dangerosité de certaines plantes aux propriétés laxatives utilisées dans ces compléments alimentaires. En cause notamment, les produits contenant de l'aloé (uniquement quand c'est le suc qui est utilisé, le gel ne posant pas de problème), des racines de rhubarbe de Chine, du séné (fruit, foliole) et de l'écorce de bourdaine ou de cascara (un arbuste et un arbre). Leur "usage prolongé provoque une dépendance, il n'est plus possible d'aller à la selle sans médicament. A long terme, des lésions définitives de la paroi interne de l'intestin peuvent apparaître", indiquait l'Académie, qui a demandé à ce qu'ils soient retirés de la liste des compléments alimentaires autorisés.