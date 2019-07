Hausse spectaculaire des nouveaux cas de syphilis : plus 70% depuis 2010 en Europe

260 000. C'est le nombre de nouveaux cas de syphilis observés en Europe entre 2007 et 2017, selon un rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM). Alors que les nouveaux cas annuels ont légèrement diminué entre 2007 et 2010, ils n'ont cessé d'augmenter pour atteindre plus de 33.000 cas en 2017. Un record historique depuis les années 2000.





La syphilis est une infection sexuellement transmissible générée par la bactérie Treponema pallidum, qui évolue progressivement en trois étapes et qui peut se manifester par des éruptions cutanées sur la peau et les muqueuses, de la fièvre, des douleurs articulaires et, quand la maladie se situe à un stade avancé, des lésions au niveau des organes vitaux. Traitée par antibiotiques bêta-lactamines (pénicilline), elle peut toutefois s'avérer dangereuse, voire mortelle, si elle ne fait pas l'objet d'une prise en charge médicale.