Hépatites B et C : encore trop de malades qui s'ignorent

SANTÉ PUBLIQUE - À l'occasion de la Journée nationale de lutte contre les hépatites virales ce mercredi, le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) consacre son nouveau numéro aux hépatites B et C, qui touchent environ 270.000 personnes en France. Ces chiffres seraient selon ses auteurs sous-estimés, de nombreux malades n'étaient pas encore diagnostiqués.

Depuis plusieurs années, la France s'efforce d'intensifier le dépistage des hépatites virales B et C, responsable de près de 4.000 décès par an. Pour autant, "trop de personnes demeurent non testées et porteuses d’infections virales non diagnostiquées", souligne le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), édité par Santé Publique France et publié mardi.

Selon de nouvelles estimations diffusées à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre les hépatites virales qui se tient ce mercredi, 0,3% des 18-75 ans seraient atteints d'une hépatite B chronique, et la même proportion d'une hépatite C chronique. Cela représente "environ 135.000 individus pour chacune de ces pathologies", précise le BEH. Si les chiffres sont en baisse par rapport aux évaluations précédentes (0,65% en 2004 et 0,42% en 2011), les auteurs attirent l'attention sur le fait que l'auto-dépistage sanguin à domicile et l'utilisation du téléphone pour mener l'enquête ont pu exclure "les populations marginalisées, pour lesquelles les prévalences de l’HCC et de l’HCB [hépatite C chronique et hépatite B chronique, ndlr.] sont probablement plus élevées".