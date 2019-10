Heure d'hiver : des objets pour bien dormir

L'INSTANT BIEN-ETRE - Le changement d'heure perturbe le métabolisme et le sommeil. Mais il existe des objets qui peuvent aider à s'adapter à ce nouveau rythme et à bien dormir.

A cause du rythme décalé actionné par le changement d'heure, un Français sur deux rencontre des problèmes de sommeil. Pour régler ce souci, des objets comme la lampe de chevet intelligente est disponible à la Foire d'automne à Paris. Programmée via une application sur le smartphone, elle diffuse des lumières de couleur rouge, verte, jaune ou bleue, en fonction de nos besoins. Le rouge influe sur la cohérence cardiaque et permet de s'endormir plus facilement. Par ailleurs, Bakou convient aux enfants qui ont peur du noir. Cet appareil, encore en phase de prototype, projette des comptes sur le plafond.



Ce mardi 26 octobre 2019, Coralie Dioum, dans sa chronique "L'instant bien-être", nous parle des objets pour bien dormir face au changement d'heure. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 26/10/2019 présentée par Valentine Desjeunes, sur LCI.