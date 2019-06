Homéopathie, maux de tête, verrues... L'effet placebo, quand et comment ça marche ?

Ce qui avait fuité mercredi dans la presse se confirme. La Haute Autorité de Santé (HAS) a annoncé ce vendredi, dans un avis rendu public, qu'elle se prononçait contre le remboursement de l'homéopathie par la Sécurité sociale car son "efficacité" est "insuffisante". Le choix du gouvernement est désormais attendu. Mais la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'elle suivrait l'avis de la HAS pour la décision finale.





Depuis son invention à la fin du XVIIIe siècle par un médecin allemande, l'efficacité de ce type de médication a toujours fait débat. Dilué à l'extrême, le principe actif de ces petits granules blancs fait-il toujours effet ? Ou n'est-ce qu'un placebo que la Sécurité sociale rembourse - jusqu'ici tout du moins - au même titre qu'un médicament ? Comme l'homéopathie, en laquelle 77% des Français ont confiance, de nombreux traitements et astuces de grand-mère ont fait leurs preuves au travers les âges. Une dermatologue nous indiquait par exemple il y a peu que se frotter de la sève de pissenlit ou de l'ail sur une verrue pouvait parfois être plus efficace que de la brûler, affirmant que "l’effet placebo dans le traitement des verrues a été démontré".





Pour en savoir plus sur cet effet placebo et savoir s'il existe vraiment, nous avons contacté France Haour, directeur de recherche Inserm honoraire et psychothérapeute EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), une thérapie qui utilise une stimulation sensorielle bi-alternée (droite-gauche) par mouvements oculaires. Elle est également auteure d'un article scientifique intitulé "Mécanismes de l'effet placebo et du conditionnement - Données neurobiologiques chez l'homme et l'animal", paru en 2005 dans Médecine Sciences.