Homéopathie : un rapport prône son déremboursement, de quoi sont vraiment composés les granules en question ?

Cette dilution est le point qui crispe le plus les esprits. Comment, alors qu'il ne reste plus le moindre atome de l'ingrédient d'origine dans la plupart des remèdes homéopathiques, cela peut-il fonctionner ? Michelle Boiron, administratrice des laboratoires homéopathiques du même nom le reconnaît elle-même sur le site Lyon Mag en 2018 : "On sait que ça agit, mais on ne sait pas comment". Ainsi, alors que 77% des Français disent faire confiance à l'homéopathie, nul n'a encore pu expliquer comment ces médicaments fonctionnent, ni même s'ils fonctionnent. Ceux-ci sont, comme les médicaments, soumis à une autorisation de mise sur le marché pour prouver leur innocuité mais sont, à l'inverse de ces derniers, dispensés d'études cliniques visant à évaluer leur efficacité.





Des centaines d'études scientifiques ont cependant tenté de déterminer leur efficacité. Jusqu'à aujourd'hui, aucun consensus n'a été trouvé et leur effet placebo est souvent pointé du doigt. "J'aime bien le chocolat noir, ça me fait du bien quand je suis un peu déprimé, mais je ne demande pas à la sécurité sociale de le rembourser", lance ainsi un médecin généraliste interviewé pat TF1 sur le sujet. "Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas le mode d'action qu'il faut priver des millions de patients de cet atout que représente le médicament homéopathique", lance de son côté Valérie Poinsot, la directrice générale du laboratoire Boiron. La décision finale est désormais entre les mains de la HAS qui se prononcera, de façon officielle dans quelques semaines, pour ou contre le remboursement des granules.