Hypertension : qu'est-ce que "l’effet blouse blanche", lié à un risque important de décès ?

Si cette hausse subite de tension peut paraître anodine, elle pourrait ne pas l'être. D'après une nouvelle méta-analyse américaine basée sur 27 études rassemblant plus de 64.000 participants en Europe, en Asie et aux États-Unis, les patients présentant cette condition et ne prenant pas de médicament contre l'hypertension ont 36% de risques en plus de souffrir d'une maladie cardiaque et deux fois plus de chances d'en mourir que ceux qui ont une tension normale. Un phénomène que cette étude se contente de décrire, sans expliquer ce qui peut le provoquer.





Selon Jordana Cohen, co-auteure de l’étude parue lundi dans Annals of Internal Medicine et relayée par CNN, ces résultats se vérifient surtout lorsque les participants avaient en moyenne 55 ans ou plus et lorsque les études incluaient des patients ayant une maladie cardiovasculaire antérieure. Les patients victimes de "l'effet blouse blanche", mais qui prenaient un traitement contre l'hypertension, n'ont quant à eux pas été touchés par cette hausse du nombre de maladies cardiaques et de la mortalité.