Il a tué 8 personnes en France en 5 ans : le tétanos, une maladie rare mais redoutable

Depuis l'instauration de la vaccination obligatoire en 1940, le tétanos est devenu rare en France. Dans les années 60, où seule une faible partie de la population était encore vaccinée, on comptait encore 500 cas de tétanos par an, dont 300 décès. Ces douze dernières années, 4 à 15 cas par an sont recensés. Ils sont avant tout dus à l’absence de vaccination, ou une vaccination incomplète. Elles ont ainsi été notées chez tous les cas rapportés par Santé Publique France, et dont le statut vaccinal a pu être documenté. Ainsi, parmi les trois enfants, celui âgé de 4 ans n’avait reçu que deux des trois doses prévues pour la primo vaccination et les deux autres n'étaient pas vaccinés du tout.





Selon plusieurs enquêtes effectuées, si la couverture vaccinale est très bonne chez les enfants (97% à 24 mois, 96% à 6 ans, 90% à 10 ans), elle commence à diminuer dès l’adolescence (84% à 15 ans) avec un moins bon respect du rappel prévu à 11-13 ans. Chez les adultes, elle est en revanche insuffisante. Ils ne sont que 88,5 % à avoir été vaccinés contre le tétanos, tandis que seuls 44 % des plus de 65 ans sont à jour.





A ce titre, Santé Publique France rappelle l'importance de cette vaccination, qui comprend deux doses initiales à deux mois d'intervalle à l'âge de deux mois, suivies de rappels à 11 mois, 6 ans et entre 11 et 13 ans. Des rappels à 25, 45, et 65 ans, puis tous les 10 ans à partir de 75 ans, sont ensuite nécessaires.