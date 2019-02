Il rafraîchit ou réchauffe : voici le premier textile qui s'adapte à la météo

Ce tissu intelligent, premier dans son genre, a été créé à partir de fibres de polymère. Lorsqu’il fait chaud et humide, les fibres se dilatent pour permettre au tissu de respirer, inversement lorsqu’il fait frais et sec. Mais l’une des grandes innovations de ce textile se trouve également dans son interaction avec le rayonnement infrarouge que produit le corps humain pour évacuer la chaleur. Enduites de nanotubes de carbone, les fibres permettent de réguler la température en retenant plus ou moins de rayons infrarouges.