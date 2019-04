Ils touchent près de 10 % des Français : comment soigner les calculs rénaux ?

Pour éviter les calculs rénaux, le médecin urgentiste préconise de boire environ deux litres d'eau chaque jour, ce qui fait fonctionner les reins, et à ne pas sur-consommer de vitamines C et D. "On pense souvent que les compléments alimentaires sont quelque chose d'anodin. Mais trop de vitamines, et notamment C et D, peuvent donner des calculs." Enfin, réduire sa consommation d'aliments riches en oxalate devrait également fortement diminuer le risque de la formation d'un calcul.