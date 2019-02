Imagyne, une culotte spéciale pour ne plus se dénuder entièrement chez le gynécologue

Et s'il n'était plus obligatoire de se déshabiller chez le gynécologue ? La Montpelliéraine Marie Rimbault-Joffard a eu une idée qui pourrait séduire beaucoup de femmes. Après avoir subi des dizaines d'examens gynécologiques lors de son parcours en PMA, la trentenaire a décidé d'inventer une solution pour ne plus avoir à exposer son intimité à tout-va, sans raison valable.





"Le fait de devoir systématiquement, et quel que soit le motif gynécologique, me retrouver les pieds dans les étriers et devoir tout montrer, je me suis dit que ça n’était pas normal. Je n'avais aucun besoin d'une inspection vulvaire trois fois par semaine", explique-t-elle à LCI. Ainsi est née la culotte "Imagyne".