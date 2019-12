Implants contraceptifs : l'Agence de santé renforce les mesures pour éviter les migrations

L'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) "appelle à nouveau les professionnels de santé à la vigilance sur le risque de lésions neuro-vasculaires" à l'endroit d'insertion, sous la peau, de l'implant (pouvant se manifester par des fourmillements ou des troubles de la sensibilité dans la main) ainsi que du risque "de migration de l'implant contraceptif Nexplanon dans les vaisseaux sanguins et dans le thorax", qui peuvent dans certains cas nécessiter une intervention chirurgicale lourde.

Le renforcement des mesures, approuvé au niveau européen, vise notamment l'information des professionnels de santé sur la procédure d'insertion et de retrait de l'implant et des femmes déjà porteuses, ou de celles pour lesquelles la pose est envisagée. Bientôt, "les femmes se verront remettre au moment de la pose de l'implant une carte patiente complémentaire à la notice, les invitant à vérifier une à deux fois par mois la présence de l'implant et à contacter rapidement leur médecin ou sage-femme si elles ne le repèrent plus au toucher", indique vendredi l'Agence.