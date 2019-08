Impossible de vous lever après 5 heures du matin ? Vous êtes peut-être atteint du syndrome d'avance de phase du sommeil

Les couche-tard le savent bien : plateformes de vidéos à la demande et écrans divers sont là pour garder nos yeux ouverts. Pourtant, selon des neurologues américains qui publient une étude dans le journal Sleep, les couche-tôt seraient plus nombreux qu'on ne le pense. Pour eux, difficile de résister à l'appel des bras de Morphée après 20h. L'heure du réveil, elle, s'échelonne entre 2h et 5h du matin. Chez certains, cette horloge biologique bien particulière serait héréditaire.