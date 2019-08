Infections nosocomiales : prendre une chambre individuelle à l'hôpital diminuerait jusqu'à 70% le risque

Depuis plusieurs années, les hôpitaux européens sont sur le qui-vive. Ceux-ci sont petit à petit colonisés par une "super-bactérie" résistante aux antibiotiques. Baptisée Klebsiella pneumoniae, elle a été liée au décès de plus de 2.000 patients sur le Vieux continent en 2015, soit six fois plus qu'en 2007. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a placée en février 2017 sur sa liste des douze bactéries ultra-résistantes qui présentent le plus grand danger pour les humains et requièrent la création de nouveaux traitements antibiotiques.





Si pour l'instant, aucune véritable solution n'a été trouvée pour entériner cette menace, une nouvelle étude montréalaise publiée lundi dans la revue JAMA Internal Medicine affirme que les chambres individuelles diminuent le problème des infections résistantes aux antibiotiques.