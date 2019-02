Syphilis et femmes enceintes : l’appel à la vigilance lancé au Québec vaut-il pour la France ?

La semaine dernière, le Collège des médecins du Québec appelait les médecins à redoubler de vigilance quant au dépistage de la syphilis, et davantage encore lors d’un suivi de grossesse. Cette infection sexuellement transmissible en recrudescence peut en effet avoir de graves conséquences, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les bébés. Or entre 2014 et 2017, environ 25 % des cas déclarés de syphilis au Québec ont été diagnostiqués chez des femmes enceintes, rapporte Radio Canada.





En France, la syphilis gagne aussi du terrain depuis plusieurs années. Alors qu’elle avait quasiment disparu à la fin des années 90, elle infecte désormais chaque année plus de 1000 personnes selon Santé Publique France. Nous avons donc demandé à Isabelle Derrendinger, secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes et directrice de l’école universitaire des sages-femmes de Nantes, si cette augmentation des cas était inquiétante pour les enfants à naître.