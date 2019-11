Troubles neurologiques, tétraplégie... De plus en plus de "cas graves" liés au gaz hilarant

Il suffit d'observer le sol de parkings de boîtes de nuit ou même de supermarchés pour s'en apercevoir. Des capsules de gaz qui jonchent le sol, jetées après utilisation. Vendues pour, notamment, les siphons à chantilly, elles sont détournées de leur utilisation, vidées dans des ballons de baudruche et inhalées par un public souvent très jeune. L'effet est immédiat et provoque d'irrépressibles fous rires.

Mais pas sans risque. A tel point que les autorités sanitaires se sont alarmées mardi d'une "augmentation des cas de troubles neurologiques graves" liés à l'usage de "gaz hilarant". Depuis début 2019, "25 signalements d'effets sanitaires sévères" liés à un usage récréatif de protoxyde d'azote ont été repérés, ont détaillé dans un communiqué commun la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Mildeca) et la Direction générale de la Santé. Parmi eux, "10 (cas) graves avec des séquelles pour certains" ont été recensés, dont huit rien que dans les Hauts-de-France, région la plus touchée par ce phénomène.