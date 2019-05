Insolite : des vêtements pour maigrir

Des vêtements amincissants, ça semble trop beau pour être vrai. Leurs fabricants le promettent qu'ils peuvent vraiment vous faire perdre du poids. Ces sous-vêtements dites intelligents sont fait avec un textile massant microencapsulé d'un cocktail amincissant. Le produit se libère jour après jour. En un moins d'utilisation, ils devraient vous faire perdre 5,5 cm de tour de taille, 3,1 cm au niveau de la cuisse et 25% de cellulites.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.