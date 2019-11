Intoxication au monoxyde de carbone : les gestes à adopter pour éviter l'accident

Car si ce gaz toxique ne se sent pas, ne se voit pas et peut faire des ravages, "des gestes simples" permettent de réduire les risques.

"Tous les jours, même quand il fait froid, aérez au moins 10 minutes votre logement, maintenez vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et n'obstruez jamais les entrées et sorties d'air", ajoute-t-elle.

Comme le rappelle l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) , le monoxyde de carbone est produit par les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude à combustion. Parmi eux : la cuisinière, le chauffage d’appoint (qui n'est pas électrique), la chaudière, le poêle, la cheminée, le barbecue ou les braseros utilisés en intérieur ainsi qu’un groupe électrogène ou un moteur de voiture. "Avant l'hiver, faites systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d'eau chaude, ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique)", conseille la Direction générale de la Santé.

Le dioxyde de carbone est dangereux car c’est un gaz qui ne se remarque pas. Mais, quand on le respire, il prend la place de l’oxygène dans les poumons et c’est à ce moment que la situation devient dangereuse.

Dès les premiers symptômes, il faut réagir vite. Le plus urgent est d’ouvrir les fenêtres et portes du logement. Il faut également arrêter les appareils de cuisson et de chauffage. Enfin, l’Inpes conseille aussi de quitter son logement et d’appeler les secours (18 : Pompiers, 15 : Samu, 112 : numéro d’urgence depuis un portable, 114 par SMS : secours pour les personnes sourdes et malentendantes).

Dans tous les cas, il est nécessaire d’attendre l’accord des secours avant de pouvoir regagner votre domicile.