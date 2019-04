"J'ai vu une femme de 32 ans déjà opérée dix fois" : l'appel d'un spécialiste à moins recourir à la chirurgie face à l'endométriose

Pour améliorer la prise en charge et le diagnostic, il est surtout, et avant tout nécessaire de faire avancer la recherche. Le nombre d'études sur cette maladie est encore très faible, malgré une augmentation notable de leur nombre ces cinq dernières années en France comme à l'international, "très certainement sous l’impulsion du travail des associations de patientes", souligne auprès de LCI l'épidémiologiste et chercheuse à l'Inserm Marina Kvaskoff.





Quelles sont les causes de l’endométriose ? Comment améliorer la prise en charge, le traitement et le diagnostic ? Quelle est l’histoire naturelle de la maladie ? Est-ce que les lésions peuvent progresser ou pas ? Toutes ces questions, pourtant basiques, restent encore sans réponse. "Pour l’endométriose, on part un petit peu de zéro", affirme la chercheuse. Pour tenter de répondre à ces interrogations et mieux cerner la maladie, l'Inserm a ainsi créé il y a peu de temps une cohorte spécifique à l'endométriose sur la plateforme de recherche collaborative sur les maladies chroniques ComPaRe (Communauté de Patients pour la Recherche). "Les patientes vont être suivies sur plusieurs années. Elles peuvent vraiment être actrices de la recherche sur la maladie, qu’elles aient de l’endométriose ou de l'adénomyose [endométriose interne à l’utérus, ndlr.]", explique Marina Kvaskoff. En moins de six mois, plus de 8.000 femmes se sont déjà portées volontaires pour participer à l'étude. À terme, les chercheurs voudraient réunir de 15 à 20.000 participantes.