"J'arrive à lire le nom des stations de métro !" Des progrès dans le traitement de la vision grâce aux dons du Téléthon

"Un immense espoir pour tous les patients". Voilà comment Julien, 37 ans, atteint de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), qualifie la thérapie génique qu'il a reçue. Sa maladie de l’œil, rare et génétique, qui touche le nerf optique, l'a soudainement fait perdre la vue en 2014. "Je commençais à voir flou et après avoir consulté plusieurs ophtalmologistes, on m'a annoncé que j'étais atteint de NOHL et que j'allais perdre la vue en 2 mois. Cela c'est passé très brutalement : je ne pouvais plus aller retirer à la banque, plus lire un livre, plus conduire, plus reconnaître les personnes, plus me voir moi-même dans un miroir…", témoigne-t-il.

"Au départ, on m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement", se souvient Julien. "Puis à force de discuter, j'ai compris qu'il y avait un protocole et j'ai voulu en faire partie. Quand le docteur me l'a proposé, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui immédiatement. Je l'ai fait pour avoir un espoir de revoir, mais aussi pour faire avancer la science". L'injection de thérapie génique s'est ensuite faite très rapidement pour Julien. Au bout d'un an et demi, elle a commencé à porter ses fruits et il a progressivement commencé à revoir. "Aujourd'hui, j'ai gagné en autonomie, je me déplace sans canne dans la rue, je ne suis plus obligé de compter les stations de métro car j'arrive à lire leurs noms", se réjouit Julien auprès de l'AFM-Téléthon. "Ce traitement de thérapie génique représente un immense espoir pour tous les patients atteints de NOHL".