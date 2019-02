"Je suis allergique aux génériques !" : les perles des officines croquées avec humour par un pharmacien

Depuis quinze ans qu'il travaille en officine, Allan Mimouni a vu défiler beaucoup de patients... et de perles. Entre ceux qui affirment être allergiques aux génériques, ceux qui cachent, de honte, la boîte de préservatifs qu'ils veulent acheter et ceux qui étalent leur vie en long et en large à tous ceux qui veulent bien l'entendre, il y aurait de quoi écrire un livre. Le pharmacien, lui, a décidé d'en faire des dessins.





Depuis le mois de septembre, cet amoureux du crayon illustre avec humour et parfois une certaine autodérision les scènes auxquelles il assiste au quotidien, puis les publie sur sa page Instagram et sur le groupe Facebook "Tu sais que tu es pharmacien", réservé aux métiers de l'officine. S'il n'était, au début, pas très sûr de lui, il a finalement su trouver son public. "J'ai rapidement vu que ça plaisait et ce qui est drôle, c'est que je me suis aperçu que mes confrères et moi, nous vivons quasiment les mêmes situations et avons les même patients, les mêmes réactions, quelque soit et où que soit la pharmacie", explique-t-il à LCI avant d'évoquer, tour à tour, les profils les plus drôles des clients qu'il côtoie.