Je suis insomniaque, au secours je fais quoi ?

"En ce moment, je me réveille toutes les heures, toutes les nuits. Je ne sais pas pourquoi et surtout je ne sais pas quoi faire. Quand je me lève, j'ai l'impression de ne pas être reposée", s'inquiète Mélanie, lectrice de LCI. "Pendant la nuit, je cogite. Je pense à ce que j'ai fait dans la journée et ce qu'il me reste à faire. Ca m'inquiète. Je me dis alors : 'Comment je vais faire, je n'ai pas profité de ma nuit. Je serai moins productive demain'". Comme beaucoup de Français, Mélanie est insomniaque.





L'insomnie n'est pas une fatalité. Il est toujours possible d'y remédier. Avant tout autre chose, il faut apprendre à relativiser. "C'est tout à fait normal de se réveiller pendant la nuit", explique le Dr Joëlle Adrien, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et auteur du livre Mieux dormir et vaincre l'insomnie. "On a quatre ou cinq cycles du sommeil dans une même nuit. Il n'est pas rare de se réveiller à la fin de chaque cycle. La plupart du temps, on ne s'en souvient même pas", ajoute la neurobiologiste.