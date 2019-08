"Jelqing" : cette soi-disant méthode d’agrandissement du pénis inquiète les sexologues

Pour tenter d'agrandir leur pénis, certains hommes sont prêts à tout. Et même à suivre les conseils hasardeux qui circulent sur les réseaux sociaux. L’une des tendances actuelles inquiète inquiète ainsi urologues et sexologues. Nommée "Jelqing", elle consiste à tirer sur le pénis lorsqu’il est à moitié en érection. La méthode est non seulement inefficace, mais peut aussi être dangereuse.





Dans un tweet relayant un avis publié le 31 juillet par la société internationale de médecine sexuelle (ISSM), Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue et membre du Centre d'études et de traitements des dysfonctions sexuelles et du couple de Lille, a mis en garde ceux qui pourraient se laisser tenter : "Vous connaissez le JELQ ? Ça consiste à tirer sur le pénis en semi-érection en faisant des mouvements comme pour 'traire' dans l’espoir de l’allonger. C’est fragile un pénis, soyez doux !".