Faire craquer son cou, une habitude à l'issue parfois fatale

Un peu plus d'un mois avant cet accident, un cas similaire avait été rapporté dans la presse britannique. Natalie Kuniciki, une ambulancière de 23 ans, s'est retrouvée partiellement paralysée après avoir "étiré" son cou et entendu un "crac". Lors d'une interview au Sun, elle évoque des symptômes similaires à ceux vécus par Josh Hader : "J’ai essayé de marcher jusqu’à la salle de bain, mais je titubais. J’ai baissé les yeux et réalisé que ma jambe gauche ne bougeait plus du tout, puis je suis tombée par terre." Grâce aux séances de kinésithérapie, elle retrouve peu à peu l'usage de ses membres.





En 2016, une mannequin américaine de 34 ans, Katie May, avait été moins chanceuse. Elle était décédée d'un AVC après s'être rendue chez son chiropracteur pour un nerf pincé dans le cou. Selon le HuffPost, une autopsie avait révélé que l’artère vertébrale de May avait été déchirée à la suite d’une "manipulation du cou".