VIDÉO - L'instantané de @28jours : "Les règles, ce n'est pas sale !"

Justine Courtot a tout juste 23 ans, et pourtant elle fait partie de ces jeunes femmes engagées qui ont déjà un panel de projets à son actif. En octobre 2018, celle qui a finit ses études de journalisme et de communication, il y a peu, a sorti un documentaire nommé "28 jours" avec Angèle Marrey, réalisatrice et Myriam Attia, journaliste.





Un documentaire qui parle des menstruations, des stéréotypes et préjugés qui leur sont associés. Avec l'aide d'interviews de professionnels, témoignages et animations, il aborde des thèmes comme la sexualité, la composition des tampons et serviettes hygiéniques, le coût de ces produits, ainsi que les douleurs que peuvent ressentir les femmes et notamment l'endométriose.