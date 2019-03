Livres, cosmétiques, séjours dans les arbres... la sylvothérapie a plus que jamais le vent en poupe

Tout a commencé par le succès d'un livre, sorti en 2017, et racontant La vie secrète des arbres (Editions Les Arènes). Ce monde inconnu, décrypté par un forestier allemand, Peter Wohlleben, est rapidement devenu un best-seller, caracolant en tête des ventes pendant près d'un an. Cet ouvrage met à la portée de tous les connaissances scientifiques les plus récentes sur les arbres. Et l'on découvre que les forêts ressemblent à des communautés humaines - les arbres-parents vivent avec leurs enfants et les aident à grandir - et que leurs racines, tel un réseau internet végétal, leur permet de partager des nutriments avec les arbres malades, mais aussi de communiquer entre eux.





Surfant sur cette vague, les éditions Solar ont publié Les pouvoirs guérisseurs de la forêt où deux spécialistes du Japon explorent à la fois les vertus thérapeutiques et la dimension spirituelle du Shinrin Yoku ou "bain de forêt", en s’appuyant sur des références scientifiques et philosophiques. Quant aux éditions First, elles ont fait découvrir au grand public l'ouvrage du docteur Qing Li, Shinrin Yoku, l'art et la science du bain de forêt. Cet expert en sylvothérapie, éminent professeur à la Nippon Medical School de Tokyo, dirige les recherches les plus avancées sur le sujet depuis 2005 et ses études récentes tendent à prouver que de simples bains de forêt peuvent avoir un effet préventif sur l’hypertension ou la dépression.





De nombreux autres ouvrages ont exploité le filon : la naturopathe Laurence Monce nous fait découvrir dans Ces arbres qui nous veulent du bien (Editions Dunod), leurs incroyables bénéfices sur la santé ; dans la même veine, le physiologiste Jean-Marie Defossez, spécialisé dans les techniques de gestion du stress, nous explique Le pouvoir bienfaisant des arbres (Editions Jouvence) avec à la clé plusieurs exercices à pratiquer en forêt.





De son côté, Stefano Mancuso, fondateur de la neurobiologie végétal, nous apprend dans son livre L'intelligence des plantes (Editions Albin Michel) que "si les plantes disparaissaient de notre planète du jour au lendemain, notre survie ne se prolongerait pas, dans le meilleur des cas, au-delà de quelques mois". Enfin sur un mode ludique, le cahier Se reconnecter à la nature pour les nuls (Editions First) nous permet d'être incollable sur l'âge des arbres, ou encore de faire la différence entre un conifère et un feuillu.