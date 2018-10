Dépression, autisme... Les maladies psychiatriques dépistées avec "deux à huit ans de retard" : pourquoi de telles failles dans le diagnostic ?

"On estime qu’entre l’apparition des premiers signes et la première mise en place d’un traitement, il peut s'écouler de deux à huit ans", explique Pierre-Michel Llorca à LCI. Pour lui, prendre en charge le plus tôt possible ce type de maladie, qui débute le plus souvent chez l'enfant ou le jeune adulte, est crucial. "Plus on traite précocement, meilleur est le pronostic. Il y a des données qui démontrent que le fonctionnement d'un cerveau, associé pendant longtemps à l’expression d’une pathologie, entraîne une altération durable et plus difficile à améliorer par les traitements", souligne-t-il. Si la personne malade souffre de plus de symptômes la poussant à s'isoler ou à avoir des comportements inappropriés, et qui plus est dans un moment où elle est en train de construire sa vie professionnelle et affective, les conséquences sociales peuvent d'autre part être désastreuses.