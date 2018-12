Huîtres, bouchons de champagne... Ces accidents qui peuvent vous faire réveillonner aux urgences

Lors des repas de fête, il y a souvent les adultes d'un côté, et les enfants de l'autre. Pris dans les préparatifs, les grandes discutions et distraits par les premiers effets de l'alcool, les plus grands peuvent vite détourner leur attention des plus petits, laissant le champ libre aux possibles accidents parmi lesquels les ingestions de cacahuètes ou de petits objets. "S'il y a obstruction totale, que l'enfant ne peut plus respirer, tousser, parler, voire devient bleu, il s'agit d'une urgence vitale", insiste le médecin urgentiste.





Dans ce cas, et pendant qu'une personne appelle les secours (15 ou 18), une autre doit engager une manœuvre de désobstruction. Pour ce faire, asseyez-vous sur une chaise et placez l'enfant à plat ventre sur votre cuisse, en laissant dépasser sa tête de votre genou. Donnez-lui cinq tapes dans le dos. Si le corps étranger n'est toujours pas expulsé, retournez l'enfant sur le dos et appuyez cinq fois de suite sur son sternum. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'enfant puisse à nouveau respirer.