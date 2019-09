Kobido, le lifting naturel japonais

L'INSTANT BIEN-ETRE - Se faire un lifting au naturel, voilà ce que promet le kobido, un massage anti-rides tonique et relaxant.

Pour une petite cure de jouvence, direction le Japon. Oubliez la chirurgie et les injections et laissez place à une technique plus naturelle. Il s'agit du kobido, un art traditionnel au même titre que l'ikebana ou la cérémonie du thé. Cette technique de massage, née au XVème siècle au Japon, permet de lutter contre les signes de l'âge, de détendre les traits du visage, de tonifier la peau mais aussi de se relaxer. Selon les praticiens, qui sont peu nombreux, les prix peuvent varier entre 50 et 150 euros.



