L'Académie de pharmacie juge leur usage abusif : faut-il arrêter de se fier aux pictogrammes "grossesse" sur les médicaments ?

MISE AU POINT - Il y a quelques jours, l'Académie nationale de pharmacie déclarait dans un communiqué que l'usage des pictogrammes de grossesse sur les médicaments était, selon elle, trop fréquente. Faut-il pour autant arrêter de s'y fier ? Nous avons posé la question à la chef de service du Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT).

Les pictogrammes spécifiant "Danger" ou "Interdit" ne sont apparus qu'en 2017, à la suite du scandale de la Dépakine. Pour autant, aucune liste officielle spécifiant quels types de médicaments sont concernés n'a été établie. "Maintenant, les fabricants ont tellement peur que pour se couvrir, ils apposent ces pictogrammes sur un nombre de spécialités tel que les femmes ne peuvent pratiquement plus se soigner", regrette auprès de LCI Liliane Grangeot-Keros, secrétaire perpétuel adjoint de l'Académie de pharmacie. Et d'ajouter : "C’est finalement le principe de précaution qui joue." Cela veut-il pour autant dire que les femmes enceintes ne devraient pas autant se méfier des médicaments de leur pharmacie ? Elisabeth Elefant, chef de service du Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT), nous répond.

Selon des remontées d'expériences de médecins de différentes spécialités, certaines patientes refusent de prendre des traitements prescrits à la vue des pictogrammes sur les boîtes, "alors qu'il n'est en réalité pas dangereux dans leur cas et leur est indispensable", affirme notre interlocutrice. "Cela inquiète à tort, et on peut le comprendre, les femmes enceintes".

Mais "dire qu’un médicament est absolument sans danger, même le paracétamol, n’est pas possible", explique celle qui est aussi membre de l'Académie nationale de médecine. "Il s'agit de substances chimiques destinées à soigner, ce ne sont pas des bonbons. Les médicaments possèdent des propriétés pharmacologiques, mais aussi des risques associés, et ce de façon systématique".

Lors de la prise d'un médicament, la balance bénéfices/risques entre toujours en jeu. Le médecin est donc chargé de choisir le plus sûr et le plus adapté à sa patiente et à sa condition, mais rares sont les médicaments qui ne peuvent absolument pas être prescrits pendant la grossesse. Ceux-ci sont listés sur le site du Crat. "Par exemple, dire qu'une femme enceinte ne peut pas prendre d'antibiotiques est archi-faux. Lors de leur grossesse, les femmes sont sujettes à de nombreuses infections qu’il faut absolument soigner, au risque que cela s’aggrave. Ces femmes sont susceptibles d’être malades comme tout le monde et nous n'allons pas les priver de traitement parce qu’elles sont enceintes", fait remarquer Elisabeth Elefant.