L'ADN des gauchers a enfin été identifié

DÉCOUVERTE - Tout au long de l'Histoire, les gauchers ont été discriminés et incompris de leurs congénères droitiers. Des scientifiques britanniques viennent cependant de déterminer ce qui les différenciait en identifiant des variations génétiques dans leur ADN. Ces différences pourraient même les rendre plus doués en langues.

Les Français seraient environ 15% à être gauchers. Une minorité qui a la vie dure au quotidien, étant la majeure partie du temps confrontée à des objets et outils non ergonomiques pour leur particularité. Sans cesse obligés de s'adapter, les gauchers ont la réputation d'avoir un sens créatif plus développé que les droitiers. Beethoven, Jimmy Hendrix, Iggy Pop, Lewis Carroll ou encore Paul Verlaine étaient d'ailleurs tous gauchers.

En analysant l'ADN d'environ 400.000 personnes de la biobanque britannique, dont 38.332 gauchers, les chercheurs de l'université d'Oxford ont identifié et isolé quatre régions génétiques associées au fait d'être gaucher. Ils ont alors remarqué que chez trois d'entre elles, des mutations apparaissaient au niveau de "l'échafaudage" cellulaire (ou cytosquelette) déterminant la structure et le fonctionnement des cellules dans le corps.

En se penchant sur des examens d'imagerie cérébrale réalisés par 10.000 des participants, les scientifiques ont d'autre part découvert que ces variantes génétiques liées au fait d'être gaucher modifiaient la structure de la substance blanche du cerveau. "Nous avons découvert que, chez les participants gauchers, les zones dédiées au langage du côté gauche et du côté droit du cerveau communiquent entre elles de manière plus coordonnée [que chez les droitiers, ndlr.], fait remarquer dans un communiqué le docteur Dr Akira Wiberg, qui a mené les analyses. Cela suggère la fascinante possibilité que les gauchers puissent avoir un avantage lorsqu'il s'agit d'exécuter des tâches verbales, mais il ne faut pas oublier que ces différences font seulement partie d'une moyenne observée chez un très grand nombre de personnes et que tous les gauchers ne sont pas similaires". D'autres recherches devront être menées pour confirmer, ou non, cet avantage.