L'adorable invention d'une fillette pour ne plus être effrayée par les perfusions

Face à l’enthousiasme du corps médical, Ella et sa mère se mettent à fabriquer d’autres Medi Teddy en récoltant les conseils des infirmières pour améliorer son idée. Les ours comportent par exemple désormais une poche en mesh dans leur dos, afin de permettre aux soignants de voir quelle quantité de médicament il reste dans la poche. "Le but du Medi Teddy est de cacher à l'enfant la poche de perfusion contenant du sang, des dérivés de sang ou un médicament et de lui présenter au contraire un visage amical à regarder", explique à la BBC Meg Casano, la mère d'Ella.