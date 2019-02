L'armoise soignant à elle seule le paludisme ? Faux et dangereux, met en garde l'Académie de médecine

La société savante médicale demande d'autre part "que cesse une campagne de promotion organisée par des personnalités peut-être bien intentionnées mais incompétentes en paludologie". Elle vise principalement l'association française La Maison de l'Artemisia citée plus haut, qui impulse la plantation et la commercialisation de cette plante dans plusieurs pays d'Afrique où l'accès aux médicaments anti-paludéens est insuffisant. "Ces associations ont réussi à entraîner dans leur sillage des célébrités non médicales de tous horizons, à bénéficier d'une audition à l'Assemblée nationale et d'échos médiatiques qui s'amplifient depuis le début du mois de novembre", déplore l'Académie de médecine.





Les allégations portées au sujet de l'Artemisia se fondent principalement sur une étude publiée en décembre par la revue Phytomedicine, qui prétend démontrer la supériorité de l'Artemisia par rapport à un traitement classique "malgré un évident lien d’intérêts et de nombreuses insuffisances méthodologiques qui auraient dû entraîner un rejet de l’article par les relecteurs". Or, souligne l'Académie de médecine, le CTA n'a été donné aux patients, dans ces travaux comparatifs, que pendant trois jours et ne différencie pas les rechutes (patients pour qui le traitement n'a pas fonctionné) des réinfections (patients de nouveau piqués par un moustique infecté).