L'hypertension artérielle touche 1 adulte sur 3 : ce que vous ne savez pas sur cette maladie

Dans 90% des cas, la cause de l’hypertension est inconnue. De multiples facteurs peuvent cependant entrer en jeu, comme la sédentarité, le surpoids, le tabac, la surconsommation de sel et une alimentation déséquilibrée de manière générale. Certaines pathologies, comme le diabète ou les maladies rénales, certains traitements médicamenteux ainsi que l'âge peuvent aussi compter parmi les causes de cette pression artérielle trop forte. Plus on vieillit et plus on y est exposé. L'hypertension peut aussi être héréditaire.





Au-delà de ces facteurs, nous ne serions d'autre part pas tous égaux face à cette affection. Ainsi, alors que plus d'un tiers des hommes sont concernés contre un quart des femmes, c'est chez elles que la maladie se révèle la plus dévastatrice. Car selon une étude de Santé Publique France datant de 2018, celles-ci seraient moins bien dépistées et traitées. Elles traversent pourtant, au cours de leur vie, plusieurs périodes à risque. La première se concentre pendant la prise d’une contraception hormonale contenant des œstrogènes de synthèse. Parmi les femmes en âge de procréer, 4% des femmes de 18 à 34 ans et 8% des femmes de 35 à 44 ans sont hypertendues, indique la Fédération française de cardiologie. 10 à 15 % des grossesses débouchent aussi sur la déclaration d'une hypertension artérielle. Elle est due à un développement imparfait du placenta qui nourrit le fœtus. La ménopause enfin, pendant laquelle les femmes prennent du poids et voient les parois de leurs artères devenir plus épaisses et rigides, constitue aussi un risque accru. Une femme sur deux est ainsi concernée après 65 ans.