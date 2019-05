L'obésité, une maladie qui engendre des peurs

La journée européenne de l'obésité se tient ce 18 mai 2019. À part le fait que les kilos en trop nuisent à la santé, les personnes obèses sont trop souvent confrontées aux regards et aux préjugés des autres. Cette maladie créée un mal-être, voire même de la peur, auprès des patients, car elle est considérée comme un défaut par une société qui met en valeur la minceur. Pour essayer d'aider ces personnes, des initiatives comme des défilés, des séances photos ou encore des groupes de paroles ont été prises pour qu'elles se voient autrement.



