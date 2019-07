La couvade : prise de poids, nausée... ces symptômes de la grossesse qui peuvent aussi toucher les hommes

"Pendant les trois grossesses de ma conjointe, j’ai un peu grossi. Je prenais environ deux kilos et les perdais ensuite à chaque fois", se souvient Jean auprès de LCI. Ce trentenaire a expérimenté ce qui est communément appelé la couvade. Il s'agit en fait d'une phase lors de laquelle le futur papa fait l'expérience des mêmes symptômes que sa compagne, enceinte. Ceux-ci, qui peuvent aller de la prise de poids, signe le plus courant, aux nausées, se manifestent en général au début du troisième mois de grossesse, avant de régresser durant le second trimestre et de réapparaître au troisième.





Si Jean préfère rire et parler librement de ce qui est aussi appelé "grossesse nerveuse de l'homme", ce n'est pas le cas de tous les papas. Et cela se voit sur les forums. À chaque fois que le sujet est abordé, cela est fait par les femmes. Avec humour, et parfois une pointe d’inquiétude, elles décrivent les symptômes, normalement typiques d'une grossesse, que peuvent ressentir leur compagnon. "Prise de poids (de ventre surtout), humeur variable, envies... Non non, je ne parle pas de moi, mais de mon mari !", décrit ainsi une internaute. Et une autre de répliquer : "Bienvenue au club. Si je n'ai de mon côté eu aucun désagrément depuis le début de la grossesse, mon mari les a tous : plus 6 kg en 6 mois (moi, j'en suis à 4,5), nausées, reflux gastriques, jambes lourdes, maux de tête, vertiges, maux de ventre, de dos, hormones qui font le yoyo !"





Interviewée par LCI, Roberte Laporal, musicothérapeute et auteure du livre "La couvade ou le père bouleversé", paru aux éditions Érès, affirme qu'il s'agit effectivement d'une situation "dont les hommes n’aiment pas vraiment parler". "Nous ne sommes pas encore dans une société où il est possible de parler librement de ce temps-là. Et cela pose souci." Car pour elle comme pour Hélène Barbarit-Thomas, psychologue clinicienne et neuropsychologue également contactée par nos soins, le temps de la grossesse est chez les hommes un moment crucial souvent mal, ou pas accompagné. Nous leur avons demandé de nous en dire plus sur ce phénomène encore tabou qui touche 10 à 30% des pères.