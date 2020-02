La durée d'incubation du coronavirus en fait beaucoup plus longue ? Pourquoi il ne faut pas s'en inquiéter

À première vue, c’est une étude qui a de quoi effrayer. Selon des chercheurs chinois qui ont analysé les données de 1.099 patients atteints du Covid-19 et hospitalisés en Chine, la durée d’incubation du coronavirus serait plus longue que nous le pensions initialement. Cet indicateur correspond au temps qui s’écoule entre le moment de l’infection du virus dans le corps et l’apparition des symptômes. Pour limiter la contamination, une mise en quarantaine de 14 jours est régulièrement effectuée chez les personnes potentiellement touchées par le coronavirus. Pourtant, selon cette étude dont les chercheurs ont diffusé les résultats avant même sa publication, la durée d’incubation pourrait être de... 24 jours ! Des chercheurs du CNRS expliquent à LCI pourquoi il est trop tôt pour s’inquiéter.

"Pour l’instant, la durée maximale d’incubation était évaluée à 14 jours et effectivement, dans l’étude clinique, des cas où la période d’incubation était de 24 jours ont été trouvés", indique François Buton, sociologue spécialiste de l’épidémiologie. "Mais pour le moment, nous n’avons pas de données plus précises, nous savons uniquement que la durée d’incubation se situe entre 0 et 24 jours, et que la médiane est de 3 jours. Cela signifie que parmi les cas hospitalisés dans la région de Wuhan, 50% ont eu une durée d’incubation de moins de 3 jours et 50% de plus de 3 jours."