La fin des cabines de bronzage ?

Après un premier avis en 2014, l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) réitère sa demande d'interdiction des cabines de bronzage, actuellement au nombre de 4 500 dans le pays. Notons qu'une seule exposition aux UV avant 35 ans représente plus de 60% de risque de développer un mélanome. Or, contrairement aux idées reçues, ce dernier peut générer des dégâts énormes, pouvant même amener jusqu'à la mort du patient. Que doit-on savoir sur ce type de cancer ? Que faire pour lutter contre cette maladie ? Découvrez également en images tout ce qu'il faut savoir sur le Pasteurdon, l'opération annuelle de sensibilisation et d'appel aux dons de l'Institut Pasteur dont LCI est partenaire.