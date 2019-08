La flambée de rougeole en Europe inquiète l'OMS : comment repérer et combattre cette maladie contagieuse

L’Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. L'Europe connaît une flambée des cas de rougeole, s'est-elle inquiétée jeudi, appelant à intensifier la vaccination en soulignant que cette maladie a resurgi dans quatre pays où elle était considérée comme éliminée : le Royaume-Uni, la Grèce, la République tchèque et l'Albanie. Au total, l'OMS fait état de 89.994 cas recensés dans 48 pays européens au premier semestre 2019, plus du double par rapport à la même période de l'an dernier (44.175) et d'ores et déjà davantage que pour toute l'année 2018 (84.462).





En France, la maladie, endémique, a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois. En mai dernier, une épidémie s'était ainsi déclarée en Nouvelle-Aquitaine après la foire au jambon de Bayonne. La région Auvergne-Rhône-Alpes a également connu une hausse significative du nombre de cas depuis le début de l'année. L'Agence régionale de santé (ARS) a notamment évoqué dix-huit cas survenus dans la station de ski de Val Thorens (Savoie). Dans un bulletin épidémiologique consacré à la rougeole début février, l'organisme Santé publique France signalait une recrudescence de la maladie dans l'Hexagone depuis fin 2017. Et on se souvient qu'une famille française, deux parents et leur fils de 5 ans, a été placée à l'isolement au Costa Rica en février dernier après que le petit garçon, qui n'avait pas été vacciné contre la rougeole selon les autorités locales, a présenté quelques heures après leur atterrissage dans le pays les symptômes de la maladie.